Open Day vaccinale di Civitavecchia e Rignano: i numeri - Terzo Binario News

“Chiusa anche la seconda giornata di Open Day Astrazeneca Over 35.

Presso i punti vaccinali del Porto di Civitavecchia e di Rignano Flaminio entrambe le giornate si sono svolte in serenità e senza assembramenti.

Alle ore 21.00 di ieri sono state somministrate:

A Civitavecchia 330

A Rignano 516 di cui

364 per Open Day

152 già prenotati

Si ringraziano tutti gli operatori per la puntuale organizzazione nei minimi dettagli e i sindaci del territorio per la collaborazione che in queste occasioni è preziosa e fondamentale.

Un ringraziamento speciale all’Autorità Portuale per la disponibilità che ha dimostrato anche in questa occasione”.

Asl Roma 4