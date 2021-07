Open Day UniTuscia l'8 settembre a Civitavecchia - Terzo Binario News

L’Università degli Studi della Tuscia (Unitus) apre le iscrizioni per l’anno accademico 2021-2022 a partire dal 1° agosto prossimo.

Nella sede distaccata di Civitavecchia è previsto un Open Day l’8 settembre 2021, durante il quale verranno presentati i corsi di laurea e di laurea magistrale.

Sarà un’opportunità per conoscere l’offerta formativa dell’Unitus nella sede distaccata di Civitavecchia, che da diversi anni rappresenta il centro d’eccellenza per gli studi dedicati al mare in tutti i suoi aspetti, biologici, ecologici ed economici.

Il sindaco Ernesto Tedesco ha espresso soddisfazione: «Civitavecchia ha un rapporto simbiotico con il suo mare, e la formazione di nuove professionalità votate ad approfondire ancor di più questo rapporto rappresenta una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del nostro territorio».

Biologia ed ecologia marina, Scienze biologiche ambientali, Economia aziendale e Circular economy (corso in lingua inglese) con particolare attenzione all’Economia del mare e del commercio internazionale rendono l’offerta formativa dell’Unitus un’opportunità unica per gli studenti non solo civitavecchiesi ma di tutto il Lazio, che potranno assistere anche a distanza alle presentazioni dei vari corsi di laurea: l’evento dell’8 settembre si svolgerà infatti sia in presenza che in live streaming. Sarà inoltre possibile sostenere, gratuitamente previa registrazione, i test di accesso per i diversi corsi di laurea.