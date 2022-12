Open day domani alla Ladispoli 1 • Terzo Binario News

“Tutto pronto alla Ladispoli 1 per l Open Day di Sabato 17/12/22, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 la scuola rimarrà aperta per far conoscere ai genitori la proposta formativa per l’ anno scolastico 2023/24.

Lo storico istituto di Via Castellamare di Stabia, decollato negli anni 80/90 con l’ infanzia e primaria sotto l’ indiscutibile ed emerita dirigenza di Nicola Accardo, oggi guidato in reggenza dalla dott.ssa .Giovannina Corvaia, conta oltre alle 12 sezioni di infanzia e alle 28 classi di primaria , dislocate nei 5 plessi, 12 classi suddivise in 4sezioni di scuola media, sistemate nel plesso G.Falcone e Livatino, frutto di un proficuo e costante lavoro dei docenti che negli anni post dimensionamento dal 2010 ad oggi hanno contribuito con determinazione alla crescita di una scuola in verticale.

Sabato 17 tutti i docenti di ogni ordine e grado, nei plessi di appartenenza, accoglieranno bambini e ragazzi

con le loro famiglie interessati a conoscere la scuola con un tour guidato dagli alunni della Falcone : VIENI, VIENI CON NOI! percorso tra aule , spazi , bibliotechina, aula informatica e giardino le palestre , e soprattutto conoscere la variegata offerta formativa.

I partecipanti saranno coinvolti in attività e laboratori di arte, musica e attività creative anche a tema natalizio per la realizzazione di mandala, giochi con le carte tendenti a sviluppare le conoscenze numeriche e giochi multimediali, COSTRUZIONE DEI LIBRI E DEI SEGNALIBRi con la realizzeranno di libricini

LABORATORIO di Lettura STORIA DELLA RENNA RUDOLPH, costruzione di BANDIERINE.

Nel plesso G.RODARI si svolgerà, invece un LABORATORIO di

RITMO E MUSICA con maracas, tappi e piccole bottiglie con cui i bambini suoneranno brevi brani musicali, un laboratorio per la creazione di alberi natalizi conici con varie tecniche.

Nel plesso LIVATINO vi saranno

Attività creative integrate ad attività ludiche logico-matematiche

Nel plesso G.PAOLO II

LABORATORIO INSIEME A NATALE Segnalibri e piccoli addobbi natalizi da appendere, realizzati con materiale diverso.

Per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO , i professori presenteranno attività laboratoriali presso la Palestra di Livatino

In via Fratelli Bandiera

• Laboratorio ispirato ad Henri Matisse Joan Mirò e la

natura

• Laboratorio di scienze Esperimenti scientifici

• Laboratorio di matematica…..Magia magia

• Laboratorio di lingue INGLESE e FRANCESE

• INGLESE Ascolto di conversazioni in lingua inglese

sotto forma di drammatizzazione legate alle tradizioni

anglofoni

• FRANCESE Realizzazione di oggetti legati alla nazione della Francia

• Esecuzione di canzoni Canti corali con

accompagnamenti musicali

• Agenda 2030….. gioco memory

• Laboratorio di motoria…..Tutti in movimento .

Nella SCUOLA DELL’INFANZIA nei vari plessi si svolgeranno Laboratori di canti di Natale e di pittura, costruzione di Segnalibri e piccoli addobbi natalizi da appendere, realizzati con materiale diverso (legno, cartoncino, carta, crespa) e decorati, i bambini presenti acconoagbat8 dsi genitori saranno operativi per tutta la mattinata.

Vi aspettiamo numerosi.

Nicoletta Iacomelli

Referente Eventi Esterni

ISCRIZIONI SCUOLA 2023-24: DATE E SCADENZE

Tutte le domande di iscrizione per le scuole medie e primarie i, si faranno online, mentre per la scuola dell infanzia consegnate in segreteria .Le domande devono essere inoltrate dalle 8 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio Iscrizioni online, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per accedere è necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). L’abilitazione al servizio sarà disponibile dal 19 dicembre“.

Ladispoli 1