Open Day al liceo Pertini di Ladispoli - Terzo Binario News

Come ogni anno, il Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli si presenta. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Fabia Baldi, accoglierà genitori e ragazzi delle terze medie sabato 19 dicembre, dalle 9,00 alle 13,00. Con lei ci saranno anche docenti e studenti, per illustrare l’offerta formativa della scuola.

Sarà però inedita la modalità con cui si svolgerà la giornata: l’incontro tra Liceo e famiglie avverrà infatti online, sulla piattaforma Jitsi. Verranno attivate tre aule tematiche per ogni indirizzo, che saranno in funzione in orari diversi. Il primo appuntamento sarà con lo Scientifico, Tradizionale e Cambridge, che comincerà alle 9,00.

Di seguito, alle 10,30, sarà online l’aula tematica per il Classico, mentre alle 12,00 sarà la volta del Liceo Linguistico.

Tutte le informazioni, anche quelle relative ai link delle stanze virtuali, sono disponibili su un sito internet dedicato, raggiungibile al seguente indirizzo:

https://sites.google.com/view/pertiniorienta

Uno dei momenti tradizionali dell’Open Day è il classico giro della scuola: di solito sono proprio gli studenti ad accompagnare le famiglie tra i corridoi dell’Istituto, per visitare le aule, i laboratori o la palestra. Poiché quest’anno ciò non sarà possibile, a causa delle restrizioni per contenere la pandemia, è stato messo a punto un video, in cui i ragazzi presentano la scuola. Si trova su Youtube, ed è raggiungibile anche da un link presente nella pagina iniziale del sito della scuola:

www.liceopertiniladispoli.edu.it

Modalità inedita, dunque, quella prevista quest’anno per il tradizionale appuntamento con l’Open Day. Quanto è stato complicato adeguarsi alle nuove necessità? Lo abbiamo chiesto al Dirigente Scolastico del Liceo “Pertini”, Prof.ssa Fabia Baldi.

Anche in questo momento difficile il Liceo ‘Pertini’ ha dimostrato estrema professionalità nel garantire un rapporto scuola-famiglia proficuo, finalizzato a garantire un’informazione completa e trasparente per una scelta consapevole della scuola superiore.

Come ha risposto il personale della scuola alle nuove tipologie di comunicazione? E l’utenza?

Sono veramente soddisfatta e orgogliosa dell’impegno e dell’entusiasmo con cui il personale della scuola, in primis i docenti Piazza, Russo, Coppola responsabili dell’Orientamento, hanno risposto a queste nuove necessità rinnovando le modalità di svolgimento degli sportelli didattici di orientamento e degli open day. Hanno saputo utilizzare le difficoltà come leve per un cambiamento dei tradizionali metodi di orientamento in sfide innovative che vanno ben oltre il momento contingente ed andranno ad incrementare le best practices dell’offerta formativa del nostro liceo, offrendo anche in futuro la possibilità dell’azione formativa anche a quelle famiglie che non potranno fisicamente essere presenti agli open day. Anche in questa circostanza il liceo ‘Pertini’ si dimostra all’avanguardia nel territorio.

Più in generale, come ha reagito il Liceo “Pertini” all’emergenza Covid?

Il Liceo “Pertini” ha affrontato la difficile situazione legata all’emergenza Covid con grande senso di responsabilità, adeguandosi a quanto prescritto dalla normativa sia per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici, la distribuzione di DPI, il rispetto del distanziamento, la richiesta di fornitura di banchi monoposto (siamo stati la prima scuola del territorio ad avere le sedute innovative) che per quanto concerne l’organizzazione didattica e i relativi strumenti (tablet, connessioni) che sono stati forniti agli studenti in difficoltà economiche. A ciò si aggiunge la grande professionalità dei docenti che con grande impegno portano avanti la didattica a distanza e quella integrata. Sono convinta che la scuola deve rispondere nella maniera migliore alle criticità che la pandemia ha portato rispondendo alla sfida di garantire il diritto allo studio degli studenti e venendo incontro alle aspettative delle famiglie, nel segno di quell’interazione scuola-famiglia che da sempre viene perseguita dal nostro liceo a molteplici livelli. Ricordo che il Liceo “Pertini” è stata la prima scuola del territorio a introdurre il registro elettronico con una procedura innovativa diversi anni prima che divenisse obbligo di legge. Ed è su questa strada che intendiamo procedere.