Open day al centro anziani di Ladispoli dal 15 al 20 agosto e il 22 dalle 8:30 alle 14 senza prenotazione - Terzo Binario News

“Dal 15 al 20 agosto, nonché il giorno 22 dello stesso mese, presso il Centro anziani di via Trapani si svolgeranno degli open day in cui verrà somministrato il vaccino Pfizer.

Invito tutti i cittadini di Ladispoli che per varie ragioni non si sono ancora vaccinati, ma anche le persone che si trovano in vacanza nella nostra città, ad approfittare di questa preziosa occasione.

La struttura sarà aperta dalle 8:30 alle 14:00, non è necessario prenotare ma semplicemente recarsi sul posto muniti di documento di identità e tessera sanitaria.

Ringrazio il Direttore Generale della Asl Rm4 dr.ssa Cristina Matranga e tutto il suo staff per l’organizzazione di questa importante campagna vaccinale, il delegato alla Sanità Pasquale Raia, i medici di base e tutti i volontari che da mesi sono impegnati in prima linea per essere di supporto alla cittadinanza.

Vaccinarsi non è obbligatorio, ma è un gesto di buon senso. Io l’ho fatto.

Non date credito a tutto quello che si legge sui social network.

Se avete dei dubbi confrontatevi con il vostro medico di fiducia”.

Il sindaco Alessandro Grando