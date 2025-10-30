“Open day: a scuola di legalità”: la Polizia apre le porte agli studenti di Cerveteri e Ladispoli • Terzo Binario News

#SceglilastradaGIUSTA è il filo conduttore che ha unito all’unisono i numerosi studenti degli istituti di Ladispoli e Cerveteri, che hanno partecipato alla giornata organizzata presso il Commissariato di P.S. Ladispoli, in occasione dell’appuntamento “Open day: a scuola di legalità”, inserito nell’ambito del progetto Scuole Sicure della Questura di Roma.

Percorrendo un viaggio virtuale con la Polizia di Stato, i ragazzi hanno visitato insieme ai nostri poliziotti gli stand tematici che sono espressione di tutte le declinazioni dell’agire di polizia.

Accompagnati dal personale della Polizia Stradale, della Scientifica, degli Artificieri, dei Cinofili, delle Fiamme Oro, del Reparto Mobile, del Reparto Volo, della Fluviale e dell’Ufficio Sanitario, presente con l’equipe specializzata ed il Camper della campagna “Questo non è amore”, i giovani studenti hanno potuto toccare con mano l’attività che quotidianamente la Polizia di Stato svolge a sostegno dei temi improntati al rispetto delle regole, che verranno affrontati nel corso dell’anno scolastico.

A fare da scenario alle esibizioni di tutte le specialità, sono state “schierate” le e autovetture storiche e la famigerata Lamborghini della Polizia Stradale.

Ad accogliere i ragazzi, affiancato dal dirigente del Commissariato, era presente il Questore di Roma, che ha condiviso con i ragazzi un momento di riflessione per ricordare l’importanza delle relazioni umane, dell’amicizia e di tutti quei beni e quei valori comuni su cui si fonda la convivenza civile.

L’iniziativa, che inserisce nel progetto “Scuole sicure, #sceglilastradaGIUSTA”, mira a promuovere il principio dell’educazione al rispetto delle regole e del prossimo, fondamentale per innescare un confronto con le nuove generazioni, nell’obiettivo di orientarle ai valori di legalità e giustizia che rappresentano la base della nostra società civile.