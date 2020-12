Open Day a distanza all'Ilaria Alpi di Ladispoli - Terzo Binario News

L’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Ladispoli apre le proprie porte per l’Open Day. Quest’anno l’evento si svolgerà il prossimo 11 gennaio in modalità telematica: la scuola illustrerà la propria offerta formativa sulla piattaforma G-Suite, secondo le seguenti modalità: per le famiglie interessate alla scuola dell’Infanzia l’incontro si svolgerà dalle 15:30 alle 16:30 al seguente link: https://meet.google.com/yut-ijkq-kcf.

I genitori dei bambini che dovranno scegliere la scuola Primaria potranno incontrare le maestre dalle 16:30 alle 17:30 collegandosi alla pagina: https://meet.google.com/hmj-nihy-ifi, mentre l’appuntamento dedicato ai ragazzi della Secondaria di Primo Grado sarà dalle 17:30 alle 18:30 all’indirizzo https://meet.google.com/fxu-umzu-tgs. Ad accogliere i genitori degli studenti ci sarà la D.S. Maria Bevilacqua, lo staff dirigenziale e i docenti referenti dei progetti principali offerti dall’Istituto.