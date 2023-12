Open day a Bracciano, Comune e Asl Roma 4 si scusano per il disservizio • Terzo Binario News

“Siamo costernati e dispiaciuti per il disservizio occorso ai cittadini che stamattina hanno partecipato all’open day vaccinale trovando il Centro Civico di Bracciano nuova chiuso e con il Camper vaccinale della ASL RM4 presente in loco impossibilitato a svolgere da subito l’attività di accettazione in modo fluido.

La posticipata apertura di circa un’ora del centro per cause di forza maggiore da parte dell’associazione che lo gestisce ha rallentato l’erogazione delle vaccinazioni nella prima fase, causando agli astanti un disagio.

Il fatto che la situazione si sia poi normalizzata e tutte le vaccinazioni siano state regolarmente effettuate non cancella l’inconveniente in cui sono incorsi i cittadini presenti all’apertura per il quale siamo sinceramente dispiaciuti”.

Lo dichiarano il Sindaco di Bracciano e la direttrice generale della ASL RM4