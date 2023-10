Onde alte e mareggiata, il maltempo si abbatte su Fregene sud • Terzo Binario News

Una nuova mareggiata violenta che danneggia gravemente le strutture di alcuni lidi a Fregene Sud. Le immagini, che vengono da uno degli stabilimenti balneari, testimoniano l’impatto violento dovuto a onde molto alte, che sarebbero arrivate a 4 metri.

Strutture cadute, cabine crollate, danni per gli esercenti. Un fenomeno che nella località balneare – in particolare nella parte sud – era già stato notato durante la stagione estiva. Eventi anomali, dicono gli operatori del territorio, che hanno anche costretto ad uno stop i lavori – che dovevano riprendere a fine settembre – per la costruzione di una barriera soffolta (strutture modulari da adagiare sul fondo marino).

Il progetto potrebbe essere rivisto proprio alla luce della necessità di aumentare la protezione della costa dalla erosione.

Fonte notizia e fermo immagine, RaiNews24