Onda Popolare sulla delegata di Tedesco: "Una vergogna che calpesta storia e memoria di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Mentre in tutti i Comuni di Italia, compreso il nostro, si raccolgono firme per la Legge di iniziativa popolare contro la propaganda e diffusione inneggianti al fascismo, e mentre in tutto il mondo si sta combattendo una guerra contro il COVID-19, il Sindaco Tedesco non ha avuto meglio da fare che nominare, come delegata alla refezione scolastica una signora, tal Gigliola Medici, che sui social si diverte a pubblicare post di chiara propaganda fascista.

Una vergogna che calpesta la storia e la memoria di Civitavecchia.

Al signor sindaco, forse, sfugge colpevolmente che la nostra città è medaglia d’oro alla resistenza e patria degli Arditi del Popolo.

Inoltre, la neo delegata, sempre sui social ha postato nella propria immagina la scritta: “Nessun dubbio, Non mi vaccino”, in spregio alla guerra che tutti noi stiamo combattendo contro il virus Sars Cov-2 che sta causando centinaia di migliaia di morti e che ha messo in ginocchio, anche dal punto di vista economico, l’intera popolazione.

Quindi, ricapitolando, il sindaco di Civitavecchia ha conferito una delega ad una signora No Vax e che inneggia alla propaganda fascista.

Tutto ciò è aberrante e non può essere tollerato.

Pertanto, come donne e uomini di Onda Popolare chiediamo al sindaco la revoca immediata della delega e le scuse a tutta la cittadinanza”.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO di ONDA POPOLARE