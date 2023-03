Onda e Fred Bello, due amori di cane che si meritano tanto affetto • Terzo Binario News

ONDA dolcissima tipo alano é nata 1.11.2021. Di taglia grande è tenera ed affettuosa. ONDA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Lui è Fred Bello

Poi c’è FRED BELLO un dolcissimo cucciolotto di circa 10 mesi che cerca la sua

famiglia per sempre, lui…. con il suo muso così simpatico promette

tanta felicità!!! Quest’anima buona è stata salvata dalla Romania, è un cane pieno d’amore con le persone e con i gatti.

Non abbiamo conoscenza della sua empatia con gli altri cani perchè si è

relazionato poco con loro ma la sua indole è così dolce e vivace al tempo stesso che siamo certi sarà felice di fare nuove conoscenze.

Freb Bello è un patatone di futura taglia media contenuta, sano e in

regola con la profilassi veterinaria. Per lui cerchiamo una famiglia dinamica che abbia il desiderio di

condividere la vita a tutto tondo con un pelosone.

Tutti i nostri amati animali saranno affidati a chi li considera a pieno

titolo membri della famiglia. No box, no catene, no balconi, no solo giardino.

Per info contattare Anna: 348 3202866