Omicidio Vannini, venerdì la sentenza della Cassazione - Terzo Binario News

Si avvicina la sentenza della Corte di Cassazione per l’omicidio di Marco Vannini.

Venerdì gli ermellini decideranno se il caso dovrà tornare in Appello – riscontrando dei difetti nel procedimento precedente – oppure se le condanne inflitte saranno confermate.

Imputata nel processo la famiglia Ciontoli. il capofamiglia Antonio è stato condannato a 5 anni di reclusione mentre in Appello le pene agli altri imputati sono state confermate ovvero la moglie Maria Pezzillo e i due figli Federico e Martina Ciontoli a tre anni. Assolta la fidanzata di Federico Viola Giorgini. Il pm della Corte d’Assise d’Appello, Vincenzo Saveriano aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati per omicidio volontario ricorrendo in cassazione e lo stesso ha fatto il collegio di avvocati della difesa.