Omicidio Vannini, Vannicola: "Voleva collaborare, è finito nel tritacarne mediatico" - Terzo Binario News

Parla l’avvocato dell’artigiano di Tolfa Antonio Chiocca sulla denuncia sporta da Ciontoli

“Ad oggi, invero, non risultano denunce a carico del Vannicola per false

informazioni fornite al Pubblico Ministero relative all’omicidio del giovane

Marco Vannini.

Colgo l’occasione per chiarire e precisare quanto sta subendo il Vannicola, dal

punto di vista giudiziario, a causa delle sue dichiarazione, che avevano il solo

scopo di collaborare per il raggiungimento della verità, e non quello di

inquinare il procedimento sull’omicidio Vannini.

Nel 2019 il mio assistito riferiva alla stampa che il suo amico Roberto Izzo,

all’epoca comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli, gli confidava

anni prima che a sparare al povero Marco Vannini fu Federico Ciontoli e non il

padre.

A seguito di questa notizia in data 22.7.2019 Antonio Ciontoli denunciava

Vannicola per diffamazione e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Civitavecchia apriva un procedimento nei confronti del mio cliente.

In data 10.2.2020 la stessa Procura della Repubblica di Civitavecchia chiedeva

l’archiviazione del suddetto procedimento in quanto “il contenuto dell’intervista

resa dall’indagato (Davide Vannicola) non ha carattere diffamatorio nei

confronti dell’odierno querelante (Antonio Ciontoli)”.

I difensori di quest’ultimo depositavano opposizione a tale richiesta di

archiviazione insistendo che a sparare al giovane Vannini non era stato Federico

Ciontoli ma il padre.

Allegati a tale atto di opposizione venivano depositati documenti provenienti

dal procedimento n. 2589/2019 R.G.N.R., relativo all’indagato Maresciallo

Roberto Izzo per i reati previsti dagli art.li 372 e 479 c.p., in possesso della difesa Ciontoli, e mai rilasciati al Vannicola pur avendone fatto richiesta più

volte alla Procura della Repubblica e al GIP del Tribunale di Civitavecchia.

A seguito di tale opposizione il GIP del Tribunale di Civitavecchia fissava

Camera di Consiglio per il giorno 6.10.2020, giorno in cui verrà deciso se

archiviare o meno il predetto procedimento”.

Avv. Antonio Chiocca