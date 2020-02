Omicidio Vannini, il popolo di Marco "ci mette la faccia" - Terzo Binario News

Chi non sarà sotto al Palazzaccio ci metterà… la faccia.

La dicitura è “Quando viene letta una sentenza questa inizia con “in nome del popolo italiano….”, ciò significa che veniamo nominati tutti! Uno per uno!

La sentenza per l’omicidio di Marco non è in nome di :

Una piccola iniziativa social di sostegno a Marina e Valerio lanciata da coloro che non potranno essere presenti fisicamente alla Corte di Cassazione in attesa del giudizio sul processo che vede imputati i Ciontoli.

Intanto è anche stata chiesta l’autorizzazione alla Questura di Roma per un presidio. per ragioni di sicurezza non sarà a piazza Cavour davanti al Palazzaccio ma a pochi metri ovvero in piazza dei Tribunali dalle 9,00-10,00 fino alle 17,00.