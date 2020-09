Omicidio Vannini, il pg Saveriano: "Nessun dubbio sulla responsabilità di tutti i Ciontoli nella morte di Marco" - Terzo Binario News

“Ha ragione la Difesa: la sentenza è scritta, perché l’ha stabilita la Cassazione”

“La Cassazione sostiene che le circostanze dell’evento morte erano prevedibili e tutti hanno aderito, con la certezza che così Marco non si sarebbe salvato. Qui c’è il dolo: al colpo di pistola c’è l’omicidio colposo e un secondo dopo lo sparo avrebbero dovuto chiamare i soccorsi”. Così il Pg Vincenzo Saveriano, che ha replicato alla difesa. Oggi è il giorno della sentenza di Appello Bis per l’omicidio di Marco Vannini, avvenuto la notte fra il 17 e 18 maggio 2015 e per il quale sono imputati Antonio Ciontoli e i familiari.

“I 110 minuti dal colpo al quando Ciontoli non parla al Pit fa configurare il dolo eventuale. La condotta dei Ciontoli, allo scopo di salvaguardare il posto di lavori di Antonio, toglie ogni dubbio sulla consapevolezza degli imputati condannando Marco a morte. Non hanno alzato un dito per aiutare Marco”.

“Parecchie domande restano insolute: Federico è in malafede perché non parla subito del colpo. Martina che calma Marco e poi nega di esserci; la Pezzillo che aderisce al progetto folle del marito senza avvertire i genitori. Sono indice di un concorso pieno e di consapevolezza piena all’agire del Ciontoli”.

“Tra la morte di Marco e il posto di lavoro di Antonio hanno scelto il posto di lavoro. La sentenza è già scritta perché spero che condanniate tutta la famiglia sulla base della sentenza della Cassazione, che ha indicato un percorso obbligato. I Ciontoli hanno assecondato il volere di Antonio, individuati gli elementi fattuali della Cassazione”.