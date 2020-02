Omicidio Vannini, Di Battista: "Sono contento" - Terzo Binario News

Post di Alessandro Di Battista sulla sentenza di ieri della Cassazione in merito all’omicidio di Marco Vannini.

“Quelli che vedete sono i due genitori di Marco Vannini, un giovane che non doveva morire. Si chiamano Valerio e Marina. Sono persone eccezionali. Non hanno mai mollato e hanno lottato come leoni per ottenere giustizia per Marco. Pochi minuti fa la Cassazione ha annullato la sentenza di appello che aveva giudicato la morte di Marco solo un incidente. Ci sarà un nuovo processo insomma. Sono davvero contento. #GiustiziaPerMarcoVannini