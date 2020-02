Omicidio Vannini, a Chi l'Ha Visto la voce di Viola: "Ciontoli entrò in bagno per posare le pistole e Marco era a terra, non nella vasca" - Terzo Binario News

Fra poco a Chi l’Ha Visto verà ascoltata una telefonata Viola Giorgini (assolta in primo e secondo grado ed esclusa dal ricorso in Cassazione) a un’amica in cui dice che Antonio Ciontoli è entrato in bagno con le pistole, Marco Vannini le notò e chiese di poterle vedere.

Ma se Ciontoli era molto cauto nel maneggiarle, ed evitava di posarle quando il bagno era occupato perché non attese?

In un’altra intercettazione di 5 giorni dopo l’omicidio, la stessa Viola commenta durante una puntata di Chi l’Ha Visto di questi giorni criticando il comportamento del cugino di Marco, Alessandro Carlni, accusandolo di speculare sulla morte del parente. Inoltre Viola afferma anche di aver visto Marco era a terra e non nella vasca.