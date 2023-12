Omicidio-suicidio, morti due anziani coniugi: dramma nella notte • Terzo Binario News

Indaga la Squadra Mobile della Polizia. L’uomo, 82 anni, avrebbe ucciso la moglie, 72 anni, a colpi di martello, per poi togliersi la vita con un fucile

I corpi senza vita trovati uno vicino all’altro nel soggiorno di casa. La moglie sul divano, il marito a terra.

Dramma a Rieti, nella frazione Sant’Elia. Per due anziani coniugi – lui 82 anni, lei 72 – si ipotizza l’omicidio-suicidio. A dare l’allarme una delle figlie della coppia che vive all’estero. Non avendo notizie dei genitori, la donna ha chiamato lo zio che è entrato nel casolare e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto il personale del 118, il questore di Rieti Mauro Fabozzi e il procuratore facente funzioni, Cristina Cambi.

Da quanto ricostruito, l’uomo avrebbe ucciso la moglie colpendola con un martello alla testa, per poi togliersi la vita con un fucile da caccia regolarmente denunciato. Gli agenti della squadra mobile e quelli della scientifica hanno raccolto elementi, testimonianze per capire in quale contesto sia maturato il dramma. I corpi degli anziani sono stati portati all’ospedale san Camillo De Lellis di Rieti per le autopsie, per accertare le esatte cause dei decessi.