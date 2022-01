Omicidio Moroni, parla l'avvocato: "Il silenzio dall'Olanda potrebbe indicare la soluzione del caso in arrivo" - Terzo Binario News

Regna l’incertezza intorno alla morte di Paolo Moroni, l’ingegnere di Allumiere ucciso ad Amsterdam.

Ma ad alimentare l’angoscia, la totale mancanza di informazioni dall’Olanda.

«Sono in corso delle interlocuzioni con i funzionari della Farnesina e con quelli dell’Ambasciata italiana a l’Aja – spiega il legale di famiglia Bruno Forestieri – ma ci è stata solo comunicata la morte violenta di Paolo. Nessun altro elemento ci è stato messo a disposizione».

Si è reso necessario appoggiarsi a uno studio legale olandese, e la scelta è ricaduta sullo Janssen & De Falco, accreditato presso il Ministero degli Esteri. «Però non sarà possibile avere la nostra consulenza di parte in fase di autopsia, non prevista dal diritto olandese».

L’ultimo contatto fra Paolo e la famiglia è di martedì, poi il silenzio. «Non si sono preoccupati più di tanto, perché hanno notato che quando lavorava da Allumiere non rispondeva a nessuno. Questo aspetto non ha destato molto allarme, fino alla convocazione dei Carabinieri».

Però l’avvocato Forestieri conclude l’intervento con un’accezione positiva: «Per esperienza quando gli inquirenti sono così blindati è perché abbiano un’idea precisa e magari un indiziato. Senza dimenticare che ad Amsterdam la diffusione di telecamere è molto maggiore di quella italiana».