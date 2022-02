Omicidio Moroni, oggi autopsia a Roma sul corpo di Paolo - Terzo Binario News

Lo ha deciso la Procura di Roma, poi la riconsegna ai familiari e i funerali ad Allumiere

Stamani alle 10 al policlinico Gemelli verrà effettuata una seconda autopsia sul corpo di Paolo Moroni, l’ingegnere allumierasco ucciso ad Amsterdam.

Questo quanto disposto dal sostituto procuratore di Roma Erminio Amelio. Ancora non si sa perché la Procura abbia assunto la decisione ma in questo caso, rispetto a quanto avvenuto in Olanda, sarà presente un consulente di parte per la famiglia Moroni.

La stessa famiglia Moroni è tornata da Amsterdam dove, insieme ai legali De Falco e Janssen, ha potuto parlare con la polizia olandese delle circostanze dell’omicidio che gli inquirenti olandesi addebitano a un marocchino 38enne.

Per l’avvocato dei Moroni Bruno Forestieri “una nuova autopsia potrebbe darci delle risposte che attendiamo, che l’esame svolto in Olanda non ci ha dato perché non ci è stato concesso di assistere”.