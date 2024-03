Omicidio e traffico di droga, a Roma arrestate 7 persone di un clan malavitoso • Terzo Binario News

Le sette persone (4 fermati e 3 arrestati) appartengono ad un gruppo criminale romano. Le indagini partite dopo gravi fatti di sangue nella Capitale lo scorso anno

E’ in corso dalle prime ore del giorno, l’esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma a carico di 4 persone in stato di fermo e 3 in arresto.

Tutti i soggetti farebbero parte di un gruppo criminale operante nella Capitale, ma con ramificazioni internazionali. I reati contestati sono omicidio, traffico di stupefacenti, sequestro di persona, incendio, lesioni e detenzione illegale di arma da fuoco, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini erano partite lo scorso anno dopo alcuni gravi fatti di sangue avvenuti a Roma.

I 3 appartenenti al sodalizio per i quali è scattato l’arresto sono coinvolti in ingenti sequestri di sostanze stupefacenti. L’indagine potrebbe allargarsi perchè sono in corso numerose perquisizioni.