Omicidio Desirèe Mariottini, inizia l'appello bis per gli imputati • Terzo Binario News

E’cominciato questa mattina in Corte d’assise d’appello a Roma il processo bis per l’omicidio di Desire’e Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina uccisa il 19 ottobre 2018 nel palazzo occupato nel quartiere San Lorenzo a Roma.

La sera del 20 ottobre 2023, la corte di Cassazione ha fissato un solo paletto, la condanna all’ergastolo per Yousef Salia. Ha invece fatto cadere alcune delle accuse stabilendo un ritorno in Appello per Mamadou Gara che era stato condannato all’ergastolo per omicidio.

Appello bis anche le posizioni Brian Minthe e Alinno Chima, inizialmente condannati a 27 e 24 anni e mezzo di carcere; a loro la Suprema corte ha cancellato le aggravanti. Il 29 maggio prevista la sentenza.