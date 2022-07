Omicidio Borsellino, domani corona di fiori al monumento di Civitavecchia • Terzo Binario News

Domattina alle 9,30, nel trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale furono uccisi in un attentato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, il vicesindaco Manuel Magliani e il consigliere Alessandro D’Amico – promotore dell’intitolazione del Lungomare Falcone e Borsellino – in rappresentanza dell’Amministrazione comunale deporranno una corona di fiori davanti al monumento dedicato ai due magistrati eroi della lotta alla mafia.

I cittadini sono invitati a partecipare alla cerimonia.