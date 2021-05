Omicidio al Portuense. Un uomo di 49 anni, originario dello Sri Lanka, ha accoltellato in strada una 40enne, connazionale. Il tutto e’ accaduto alle 14,25 in via Greppi.

La donna e’ stata trasportata al San Camillo, dove è deceduta. L’uomo è stato fermato e l’arma ritrovata.

Sul posto la Polizia scientifica e gli agenti del commissariato San Paolo.