Omicidio al Nuovo Salario, Corbucci (Pd): "Esecuzione in piena regola. Città fuori controllo" - Terzo Binario News

“Un’esecuzione in piena regola a Roma nel cuore del III Municipio, al Nuovo Salario. Un omicidio premeditato in mezzo alla strada in pieno stile mafioso”. Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, dirigente del Partito Democratico nazionale e romano, in merito all’episodio avvenuto sabato 25 gennaio in via Gabrio Casati. A perdere la vita un 44enne albanese, con precedenti, che si trovava in regime di semi libertà.

“Roma è ormai una città fuori controllo e le principali piazze dello spaccio della droga sono state abbandonate nelle mani dei nuovi clan criminali – ha insistito Corbucci – quando chiediamo poteri speciali e fondi per la Capitale del Paese, non dobbiamo dimenticare che Roma avrà bisogno anche di una presenza massiccia delle forze dell’ordine, poiché malgrado alcune sentenze, la presenza dei clan malavitosi è forte e pervicace”.