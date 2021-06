Omicidio a Trevignano: proclamati due giorni di lutto cittadino - Terzo Binario News

A Trevignano due giorni di lutto cittadino. Una decisione preso dopo l’episodio di domenica scorsa, con l’omicidio di Graziella Marzioli ed Emanuela Senese.

Questo quanto stabilito dal sindaco, Claudia Maciucchi

“

Preso atto dell’improvvisa e prematura scomparsa, avvenuta in Trevignano Romano il 06.06.2021 delle concittadine Graziella Marzioli, di anni sessantacinque ed Emanuela Senese, di settantasei anni;

Tenuto conto della profonda e straordinaria commozione suscitata, in tutta la cittadinanza, dal luttuoso evento;

Ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare due giorni di lutto cittadino, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore delle famiglie e per consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alle cerimonie funebri di Graziella Marzioli ed Emanuela Senese per la prematura scomparsa



P R O C L A M A



il lutto cittadino per le giornate del 11 e 12 Giugno 2021, da svolgere con le modalità e le azioni seguenti:

esposizione, nella sede comunale centrale, della bandiera nazionale e della bandiera europea con i segni del lutto; sospensione di tutte le manifestazioni ricreative aperte al pubblico, organizzate o patrocinate dal Comune, per le due intere giornate del 11 e 12 Giugno 2021; invito a sospendere l’attività lavorativa e commerciale e a darne avviso al pubblico dalle ore 14,00 alle ore 17,00 per le due intere giornate del 11 e 12 Giugno 2021, in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre; gli esercizi impossibilitati alla sospensione dell’attività sono invitati ad esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino; i responsabili di uffici pubblici o destinati ad attività di pubblico interesse sono invitati ad esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino ed a valutare l’opportunità di sospendere o di ridurre la loro attività, compatibilmente con la loro funzione di strutture di servizio”.