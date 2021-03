Ombrelli gialli nel centro di Civitavecchia - Terzo Binario News

“Cominciati oggi i lavori di decorazione di via Trieste, con un’installazione aerea che, accanto all’intento di celebrare simbolicamente la Festa della Donna, mediante il richiamo al colore delle mimose, ha l’obiettivo di essere un segnale della rinnovata attenzione che la nostra Amministrazione pone sul decoro urbano; gli ombrelli gialli rimarranno infatti ad adornare uno degli angoli più suggestivi della nostra città anche trascorsa la festa”.

E’ l’Assessore al Commercio e al Turismo Emanuela Di Paolo a puntare l’attenzione sull’opera di condivisione che ha caratterizzato l’iniziativa: “Questa idea nasce dal confronto con i commercianti della zona che insieme al Sindaco coltiviamo costantemente; la comparsa degli ombrelli è stata accolta con curiosità ed inizialmente anche con un po’ di inevitabile scetticismo dai cittadini, probabilmente perché purtroppo, negli ultimi anni, via Trieste era stata colpevolmente dimenticata dalle istituzioni, ciò ha contribuito alla chiusura di alcune attività che non sono state rimpiazzate e quindi alla perdita di appeal commerciale della storica Terza strada cittadina.

Abbiamo intenzione di mantenere l’istallazione rendendola più colorata verso il periodo estivo, confidando sia di buon auspicio per il ritorno alla normalità ed alla ripresa del turismo. In collaborazione con le associazioni dei commercianti del centro storico, seguiranno altre iniziative che contribuiranno ad individuare più punti di attrazione in città, nel segno di quella mission che la Giunta Tedesco si è posta come priorità per questo 2021. Ringrazio i dirigenti dell’Ufficio cultura e dell’Ufficio turismo, nonché la Consigliera Elisa Pepe che ha attivamente collaborato affinché tutto fosse pronto per l’8 marzo”, conclude l’Assessore Di Paolo.

Fasci di luce colorata daranno risalto alla ricorrenza. L’iniziativa è stata portata avanti dal presidente del consiglio Emanuela Mari con le colleghe di maggioranza Elisa Pepe, Barbara La Rosa e Roberta Morbidelli. “Abbiamo voluto ricordare con questa iniziativa il ruolo delle donne da sempre sottostimato. Abbiamo la necessità di lottare il doppio degli altri per ottenere la metà. E quando la raggiungiamo spesso viene messo in dubbio il nostro valore. Sia una festa all’insegna delle donne e del loro ruolo fondamentale” hanno dichiarato le consigliere.

“In epoca di Covid le donne sono state coloro che maggiormente hanno pagato in termini di occupazione. Questa festa serva a ricordare le differenze che ancora esistono nell’accesso al lavoro. Ogni giorno ricevo giovani mamme senza lavoro, abbandonate dai mariti ma che non mollano mai” ha dichiarato l’assessore con delega alle pari opportunità Cinzia Napoli.

Per l’8 Marzo, via Trieste si colora di giallo. L’iniziativa è stata proposta e seguita dal consigliere Pepe, in stretta collaborazione con il Sindaco Ernesto Tedesco e in accordo con le colleghe di maggioranza Mari, Morbidelli e La Rosa: “Quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, abbiamo deciso di appendere decine di ombrelli gialli nel cuore del nostro centro storico” .

“Non una semplice istallazione artistica” specifica il consigliere Pepe, “ma un colpo d’occhio bello e d’impatto dove l’ombrello simboleggia la protezione verso tutti i soprusi e le violenze che purtroppo ancora oggi subiscono le donne. Un ringraziamento va agli uffici, che hanno saputo organizzare l’iniziativa, e a quanti vi hanno fattivamente collaborato”.