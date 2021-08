Omaggio alla banda Verdi di Tolfa - Terzo Binario News

Archiviata con successo ed enorme soddisfazione la tre giorni del Festival della musica a Tolfa. A chiudere la manifestazione è stata prima la messa al giardino la mattina di domenica 15 agosto, e poi il concerto d’estate della banda “Giuseppe Verdi”, diretta dal maestro Stefania Bentivoglio.

Sul palco tutti i musicisti, giovani e meno giovani, che per le due sere precedenti avevano lavorato – con il supporto di mamme e papà – in cucina e ai tavoli per servire grigliate di carne tolfetana e golose frittelle di San Giuseppe.

I brani proposti dall’ensamble, presieduta da Antonio Pacchiarotti, sono stati davvero assortiti e originali, spaziando dalla versione di classici anni ’60 come “Scarborough Fair” di Simon and Garfunkel a quella della colonna sonora de “Il trono di spade”, senza tralasciare un omaggio a Ennio Moricone e anche a Raffaella Carrà.

Ogni brano è stato introdotto dalla spiegazione data al microfono dai vari componenti, fra i più giovani, della banda. Come ha sottolineato il direttore Stefania Bentivoglio “a dimostrare che il gruppo è molto unito e lavora sempre in sinergia per tutte le attività, da quelle musicali a quelle organizzative”.

La serata, chiusa con l’inno di Mameli prima del doveroso bis, ha visto anche la consegna di due riconoscimenti ad altrettanti “musicanti di lungo corso”: il sindaco Luigi Landi insieme all’onorevole Alessandro Battilocchio ha consegnato le targhe a Marco Muneroni e Antonio Berardozzi che suonano nella “Verdi” da ben 50 anni, avendo cominciato con i loro strumenti, rispettivamente tromba e sax baritono quando erano davvero bambini.