Omaggio a Franco Califano nel carcere di Civitavecchia • Terzo Binario News

La Casa circondariale di Civitavecchia rende omaggio, mercoledi’ 10 giugno alle 14,30, alla musica di Franco Califano ospitando sul palco del teatro il musicista Alberto Laurenti, I Rumba de Mar e l’attore Maurizio Mattioli.

Prosegue l’iniziativa socio-culturale firmata dalla Fondazione Franco Califano, Patrizia Claps in collaborazione con l’associazione Seconda Chance, che dopo Rebibbia si sposta a Civitavecchia per raccontare in musica la storia del cantautore romano e portare ai detenuti un messaggio di speranza.

Attori protagonisti dell’evento itinerante il musicista autore Alberto Laurenti, direttore artistico della Fondazione Franco Califano, e l’attore Maurizio Mattioli che, accompagnati agli strumenti dai Rumba de Mar faranno cantare gli ospiti dell’istituto penitenziario a partire dalle prime ore del pomeriggio, intervallando alla musica e ai pezzi piu’ celebri aneddoti e ricordi dell’artista scomparso ma ancora vivo nei cuori dei fan.

“La scelta di entrare nelle carceri con la musica di Califano – hanno dichiarato gli organizzatori – nasce dalla convinzione che raccontare la storia del Maestro possa essere di grande esempio e motivazione per molti di loro, aiutandoli a credere nella possibilita’ di una seconda possibilita’. La musica e’ salvifica per tutti. E la speranza e’ che lo sia anche per loro”. (AGI)