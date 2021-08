Omaggio a Faber stasera alle 22 a Trevignano - Terzo Binario News

Alle 22.00 Generazione Musica presenterà lo spettacolo musicale “La Novella del Faber-Il concerto”, a Trevignano Romano.

L’evento-concerto ispirato al lavoro di Fabrizio De Andrè “La Buona Novella” che, rappresenta forse il suo album più amato, nasce da un percorso che Generazione Musica sta compiendo da alcuni anni sul lavoro del cantautore ligure e della musica d’autore.

Gli arrangiamenti raffinati e avvolgenti di questa versione sono firmati dalla Premiata Forneria Marconi che ha collaborato con il Faber e che nel 2010 ha firmato l’album celebrativo “A.D. 2010 La Buona Novella”.

Naturalmente sarà garantita l’adesione alle norme anti-covid per permettere al pubblico di assistere allo spettacolo in sicurezza.

Ringraziamo il comune di Trevignano Romano che ha voluto l’evento nella programmazione estiva di spettacoli, l’APT di Trevignano per l’organizzazione: Lake is More!

L’appuntamento è per il 13 agosto alle ore 22.00. Parco giochi Comunale, via degli Asinelli, Trevignano Romano.

Ingresso gratuito.