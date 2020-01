Omaggio a Carlo De Santis, "eroe quotidiano di una Roma che esiste e resiste" - Terzo Binario News

“Assieme a tante e tanti altri ci siamo ritrovati per Carlo, per ricordare un eroe quotidiano di una Roma che esiste e resiste, composta da quegli attivisti e quelle attiviste del volontariato sempre in prima linea nella difesa del bene comune”. Così Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII.

“Carlo De Santis fu insignito della medaglia al valore civile per quanto fatto per tutti noi nel 2008 durante le piene del Tevere. Era lui che gestiva il Reparto di Vigilanza Idraulica e del Servizio di Piena del fiume”.

“A tre anni dalla scomparsa di Carlo ho portato ai familiari, agli amici e colleghi, alle associazioni di volontariato della Protezione Civile, tutta la vicinanza mia e del Municipio Roma VIII perché la memoria di De Santis venga mantenuta e tramandata, come esempio da seguire ogni giorno, per i tanti che in silenzio vegliano sulla nostra città”.