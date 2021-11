Oltre cento amici quattro zampe chippati da Emergenze Pelose nel ricordo di Luigi Peris - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Ancora un successo per la Giornata del microchip gratuito, Primo Memorial Luigi Peris che, a Civitavecchia, in via Tarquinia mercoledì ha radunato decine e decine di persone, dalle 9.30 alle 17, tutte del comprensorio di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella.

L’iniziativa promossa da Emergenze pelose ODV ha permesso di microchippare oltre 100 “pelosetti”. In tanti poi hanno preso il calendario 2022 di Emergenze Pelose, hanno ammirato fotografie e assistito alla consegna del premio Cuore Volontario.

“Una manifestazione che sarebbe piaciuta a Luigi e che ne ha degnamente onorato la memoria e il suo impegno” dicono dall’organizzazione. Al momento della premiazione non sono mancate le lacrime, nel ricordare chi non c’è più, però c’erano i fratelli Dario ed Emiliano Peris che hanno anche fatto una bellissima donazione. Molto interessante vedere la collaborazione di tre nuclei di guardia Ecozoofila nazionale, quella di Civitavecchia sede Luigi Peris, la rurale Ausiliaria Nogra e Guardie zoofile Gepa Coordinamento Regione Lazio.

L’evento si è concluso alla grande, ma gli amici a quattro zampe hanno sempre ancora bisogno di amore e anche sostegno. Per dare una mano si può sempre fare riferimento all’associazione, che si attiva costantemente nel nostro comprensorio. La mail è emergenze.pelose@libero.it.