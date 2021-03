Olmetto impraticabile, gli abitanti furiosi con il comune di Ladispoli - Terzo Binario News

Dall’incidente di sabato sull’Aurelia sono tornati ad accendersi i riflettori sull’Olmetto Monteroni e sui problemi del quartiere.

E i residenti sono arrabbiati con Palazzo Falcone per una urbanizzazione promessa e non ancora attuata.

In realtà le proteste dei residenti dell’Olmetto partono da molto lontano e attraverso i social e dalle lettere in Redazione hanno trovato ampio sfogo.

“La lottizzazione inizia degli anni ’70 però dal 2012 in poi aveva tutti i crismi per essere recuperata. Errori ed omissioni nella gestione urbanistica che si ripercuotono sui residenti e il conseguente disagio che abbiamo voluto esternare”.

Percorrendo le strade principali si trova una situazione veramente disastrosa. Le vie sono inserite nella toponomastica e sono regolarmente identificate dai navigatori satellitari e mappe con l’abusivismo, in teoria conclusosi, nel 1993.

Da via dei Ciliegi e la situazione è già drammatica: si cammina a passo d’uomo per evitare di sbattere la testa e questo impedisce ad un qualsiasi mezzo di soccorso di arrivare in tempi brevi. diventa indispensabile l’eliambulanza con tutte le conseguenze del caso.

L’acqua scorre a lato strada perché come spiegano i residenti le scoline sono state chiuse e l’acqua, non potendo defluire, inonda la carreggiata rendendo impraticabile la strada e si rimane spesso impantanati. Situazione analoga soprattutto agli incroci. Le strade sono tutte sconnesse e spesso vetture si danneggiano, inclusas via Procoio di Ceri.

Questa è una strada vicinale di proprietà del Comune e ad uso pubblico, incluse le attività commerciali. Stesso discorso via dei Faggi e in genere tutte le vie che complessivamente sono lunghe ben sette chilometri. Quel poco di manutenzione la effettuano i residenti stessi ma è come svuotare il mare con il cucchiaio: torna il maltempo e con esso i disagi. Qualche mamma racconta di aver percorso la strada quattro volte al giorno per anni accompagnando i figli a scuola in quanto il pulmino non poteva entrare e si fermava all’ingresso, ad oltre un chilometro da casa.

Poi il problema dell’ingresso uscita sull’Aurelia, molto pericoloso come si è visto chiaramente sabato e mai risolto sebbene il progetto ci sia. Difficile persino frequentare luoghi di aggregazione o far venire a casa gli amici. “Papà per tre giorni alla settimana fa dialisi e deve essere trasportato. Il pulmino porta anche altri pazienti in carrozzella e fa fatica ad entrare e rischia la rottura del mezzo che metterebbe tutti in difficoltà per cui spesso dobbiamo arrangiarci, in più mia madre è allettata e deve fare spesso le analisi e l’infermiere in caso di pioggia trova difficoltà ad arrivare” una delle testimonianze raccolte.

Altri residenti con bambini piccoli hanno le stesse difficoltà, e il discorso vale per gli anziani che vivono nell’isolamento e nella paura dei furti che in zona sono molto frequenti, “perché qui le forze dell’ordine le vedi solo quando qualche fattaccio è già avvenuto, non vengono a rompere i mezzi se non c’è motivo, così il border line è di casa. Le telecamere ad Olmetto non le mettono, anzi una sull’Aurelia è pure rotta da tempo, e l’illuminazione non esiste se non per quattro pali pagati dai residenti e le fototrappole che potrebbero frenare agli zozzoni qui pensano siano un mito. Così la mattina vai a lavoro e non sai mai se per strada troverai un frigorifero o un divano abbandonati, o magari entrambi.

In inverno la zona è buia, impraticabile, eppure le nostre case le hanno classificate villino di lusso e paghiamo come tutti gli altri, qualcuno da oltre trent’anni, soldi che per noi sono stati buttati”.

Vivere in zona per la maggior parte delle persone è stata una scelta obbligata “ma essere tenuti in questo degrado è ingiusto e fa veramente schifo. Li vedi solo prima delle elezioni”.

Poi basta svoltare sulla consolare e si torna alla realtà, quella realtà negata all’Olmetto.