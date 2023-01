Oliver e Paco, sono in Calabria ma cercano casa ovunque purchè vi sia amore • Terzo Binario News

In giro per canili in Calabria, provincia di Vibo Valentia. Più di 200 cani, niente sgambo, pochi o niente volontari. Ecco vi presentiamo due mix di spinone Oliver e Paco.

Oliver (nero) e Paco (biondo) sono probabilmente due fratellini: stessa età, stesso canile. Verosimilmente buttati via da qualche cacciatore che ne aveva abbastanza e finiti in canile.Hanno 6/7 anni, taglia medio-grande, intorno ai 25 kg.

Sono molto amichevoli e vivaci, nonostante l’età. Soffrono il box, non potere correre, rotolarsi nell’erba, annusare tracce. Quando passi davanti al loro box saltano come matti per farsi notare e ottenere una carezza.

Sono entrato da loro, non sono né fobici né mordaci. Come possano comportarsi con cani estranei e se accettino il guinzaglio non ho ancora avuto modo di scoprirlo. Di solito questo tipo di cani è selezionato per stare in branco e non essere troppo competitivo con i suoi simili, io non credo ci siano grossi problemi.

Certo, sono molto attivi, soprattutto Oliver.

Oliver è molto, troppo magro: ci vorrebbe qualche indagine per capire perché.

Paco è molto bello, molto sporco, sembra più pacato.

Entrambi dovrebbero uscire da quel posto il più presto possibile!

Sono microchippati e castrati. Situazione vaccinale e test per malattie mediterranee da accertare: probabilmente vecchi vaccini e vecchi test. Se per loro c’è qualche prospettiva di uscita faremo il richiamo e ripeteremo i test: al massimo in una settimana si fa tutto. E cercheremo di valutare meglio il carattere.

Adottabili in Calabria o in regioni con bassa presenza di randagismo (possono viaggiare con una “staffetta”), dopo colloquio telefonico, compilazione del questionario conoscitivo, visita preaffido e con disponibilità a contatti post affido.

Alessandro 3356595203