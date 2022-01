Olimpiadi della Cultura e del Talento, per la 13^ edizione semifinali solo a distanza - Terzo Binario News

Visto la nuova ondata pandemica che sta investendo pesantemente il nostro Paese, il Consiglio Direttivo delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, dopo una lunga valutazione effettuata anche con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche coinvolte, ha deliberato di annullare le semifinali in presenza della 13’ edizione del concorso che si sarebbero dovute svolgere nei comuni di Tarquinia, Castellammare di Stabia e Montebelluna. Le semifinali si svolgeranno a distanza su una piattaforma web.

“Siamo veramente rammaricati nel dover annullare per il terzo anno consecutivo le semifinali in presenza ma non ci sono le condizioni minime di sicurezza per svolgere un evento con oltre 1000 ragazzi in presenza. Ci dispiace per i ragazzi che ancora volta perdono un’occasione di confronto e socializzazione e ci dispiace per le amministrazioni comunali di Tarquinia, Castellammare di Stabia e Montebelluna, che ringraziamo sentitamente per aver voluto fortemente ospitare le Olimpiadi della Cultura e del Talento nel loro territorio ma purtroppo, per colpa della pandemia, non ci sono mai riuscite. Restano invece confermate in presenza le finali di Tolfa che si svolgeranno a maggio e, come avvenuto lo scorso ottobre, visto che il numero di finalisti è di circa 200 ragazzi sarà possibile effettuarle in piena sicurezza rispettando tutte le disposizioni anti-Covid senza rinunciare alla magica atmosfera che contraddistingue, da oltre un decennio, la finale delle Olimpiadi della Cultura e del Talento”

“Siamo certi che questa triste decisione, purtroppo l’unica possibile nelle attuali condizioni, troverà la comprensione di tutte le scuole coinvolte. Questi anni straordinari e difficilissimi per le OCT e per tutti noi hanno messo a dura prova la nostra squadra, ci auguriamo che questa sia l’ultima edizione in cui dovremo fare le selezioni a distanza e siamo certi che a maggio svolgeremo delle indimenticabili finali in presenza a Tolfa”.