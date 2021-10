Ognissanti a Cerveteri, info utili - Terzo Binario News

“Ecco alcune informazioni utili in vista della Festività di Ognissanti e della Commemorazione di tutti i Defunti a Cerveteri.

ORARI SANTE MESSE:

Lunedì 1 novembre:

ore 15:00, Cimitero Nuovo.

Martedì 2 novembre:

ore 09:45, Cimitero Vecchio;

ore 11:00, Cimitero Nuovo;

ore 15:00, Cimitero Vecchio;

ore 16:00, Cimitero Nuovo.

Istituito un servizio di navetta gratuito per i giorni 1 e 2 novembre con partenza da Piazza Aldo Moro da e per il Cimitero Vecchio e il Cimitero dei Vignali. Sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 17:00 ed effettuerà il seguente percorso:

Piazza Aldo Moro, Via Francesco Rosati, Cimitero Vecchio, Piazza San Pietro, Via Arno, Via Sant’Angelo, Cimitero Nuovo, Via Sant’Angelo, Piazza Aldo Moro.

Buon fine settimana a tutti”.

Alessio Pascucci