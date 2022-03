Oggi Tolfa Fregene di Coppa Italia di Promozione - Terzo Binario News

Il campionato di Promozione si mette in pausa fino a mercoledì 9 ma il Tolfa non può permettersi di rilassarsi: oggi alle 15 infatti allo Scoponi sale il Fregene Maccarese per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Promozione che si disputano in gara secca.

L’avversario è noto, perché oltre ad occupare la quarta posizione in campionato, nel confronto diretto dell’andata perse sì 1-0 (rigore di Matteo Trincia al 3’) ma giocando una buona partita soprattutto per un’impostazione propositiva: infatti furono diverse le occasioni in cui poterono pareggiare. Dunque un avversario di livello – che peraltro ha rifilato tre gol alla capolista Antica Aurelio a domicilio – duro da superare.

A Santa Marinella, per ammissione dello stesso mister Daniele Fracassa, i collinari non hanno disputato una buona partita sebbene sia arrivato il successo: «Il vento è stata una variabile fastidiosa – spiega Fracassa – anche se ha inciso su tutte e due le squadre.

Detto questo, il Tolfa non ha giocato come sempre, siamo stati meno fluido nella manovra e alla fine il successo serve per tenere sulla corda la capolista Aurelio». Ora la Coppa, competizione a cui i collinari hanno sottolineato di tenere, e non certo da oggi: «Sì, e giocare allo Scoponi rappresenta un vantaggio non da poco. Siamo in ballo su due fronti e vogliamo combattere in tutte e due le competizioni, forti di una rosa di altissimo livello». E in effetti, con due impegni in tre giorni, l’allenatore si può permettere una panchina di livello assoluto. L’impressione è infatti quella di una conferma sostanziale dell’undici che ha battuto il Santa Marinella con giusto qualche aggiustamento. In porta andrà Pancotto (con curiosità: anche in campionato giocò lui contro il Fregene), con Del Prete, Montironi, capitan Mecucci e Urbani in difesa; Savarino e galluzzo in mediana con un ballottaggio fra Tiozzo e Peluso, con quest’ultimo favorito a partire dall’inizio; davanti Simone e Matteo Trincia con Verna. Se Belloni dovesse farcela, a quel punto uscirebbe Verna per far posto a Remondini e di conseguenza un altro fra Urbani e Del Prete. «Mi riservo le valutazioni dell’ultimo secondo in base alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Devo considerare sia il doppio impegno che le necessità che si nascondono dietro ogni partita. Per questo penso che mai come in questo caso potrà essere determinante il contributo di chi arriverà dalla panchina» la conclusione di Fracassa.

Arbitro di giornata sarà Giorgio Cardellini di Roma 2, assistito da Simone Morlacchetti – sempre di Roma 2 – e Francesco Raganelli.

di Roma 1.