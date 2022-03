Oggi tir fermi al porto di Civitavecchia: protesta contro il caro gasolio - Terzo Binario News

Tir fermi a Civitavecchia per protestare contro il caro-gasolio. Oggi le ditte locali di autotrasporto spengono i motori dei propri mezzi al porto perché alle condizioni attuali lavorano in perdita.

Sono circa 45 e rispetto alla vertenza con i committenti, alla quale avevano aderito in 38, stavolta c’è stata l’unanimità. E, a sorpresa, sono state le aziende a rivolgersi ai sindacati del Consorzio Trasportatori di Civitavecchia e ad Assotir per ufficializzare la protesta.

Dunque smetteranno di viaggiare i container carichi di merci per la vita di tutti i giorni: si va infatti dai prodotti alimentari – compresi vino e olio – all’abbigliamento, dai detersivi ai casalinghi, fino ai prodotti sanitari.

Alla lista bisogna aggiungere anche i marmi o i semilavorati, destinati al settore dell’edilizia. In altre parole, non è da escludere che diversi scaffali dei negozi rimarranno vuoti nei prossimi giorni.

È necessario un passo indietro: a fine febbraio era stato divulgato un documento, nel quale veniva fatto presente che i costi minimi di un trasporto erano inferiori ai guadagni, il che aveva reso necessario un intervento sindacale affinché l’istanza venisse portata all’attenzione dei committenti in modo unitario. Non tutti aderirono, però c’era la volontà di discutere per provare a trovare la quadra. Il paradosso sta nel fatto che l’accordo, in quel momento definito difficilissimo dallo stesso segretario di Assotir Claudio Donati, è stato raggiunto per un costo di 1,50 euro al km. Certo una cifra ancora lontana dall’1,62 euro indicato nelle tabelle del Ministero dei Trasporti ma pur sempre un inizio che stava dando respiro dalle imprese. Poi è scoppiata la guerra della Russia all’Ucraina, con la conseguente ondata di rincari sul carburante, che ha reso inutile l’accordo. Quindi la protesta c’è ma non contro i committenti, bensì contro i costi esorbitanti del gasolio.

«In queste condizioni l’illegalità è dietro l’angolo – non smette di ricordare Patrizio Loffarelli – con il rischio di non pagare l’iva o il personale pur di rientrare almeno dei costi. Siamo arrivati al punto che i benzinai parlino di gasolio esaurito per paura di perdere gli introiti generati dai buoni carburante, che solitamente si incassano a 30 o a 60 giorni». Un esempio: un viaggio a Roma, all’azienda di autotrasporto costa circa 350 euro, sommando i costi vivi compreso l’autista e la voce più pesante come quella del carburante. Con due viaggi nella Capitale le spese si abbassano leggermente ma cambia poco perché se ne incassano 275. «A queste condizioni non conviene lavorare» sentenzia Loffarelli. Per contro, di positivo c’è che la committenza è consapevole delle difficoltà della categoria e non è escluso uno sforzo ulteriore per rimettere i tir in strada: «Certo, dovrebbero concedere un aumento di un altro 10% per far fronte alle problematiche attuali ma è possibile che dicano di sì, consci del fatto che rimanere fermi è peggio che ridurre guadagni. Detto questo, mi aspetto un ribasso del costo del carburante verso la fine della settimana che sicuramente aiuterà le aziende ad avere qualche margine di introiti» la conclusione di Patrizio Loffarelli.