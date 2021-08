Oggi si inaugura il nuovo Scoponi di Tolfa - Terzo Binario News

(immagine Smacchia) Finalmente. Dopo mesi di burocrazia, lavori, correzioni e omologazioni, si inaugura oggi pomeriggio il nuovo Felice Scoponi. E non a caso, il sindaco Luigi Landi ha voluto inserire il taglio del nastro nell’ambito dei festeggiamenti del patrono del paese ovvero Sant’Egidio. Naturalmente la squadra di calcio l’impianto della Pacifica lo sta usando già da qualche settimana ma per l’occasione verrà il Perugia Primavera a svolgere un allenamento congiunto.

Ripercorrendo le tappe della ristrutturazione, il campo venne trasformato in sintetico nei primi anni 2000 – il primo dell’allora Provincia di Roma a passare all’erba artificiale – e l’usura aveva costretto il primo cittadino a mandare in deroga l’impianto finché i lavori non sono diventati improcrastinabili. Dovevano tenersi nella primavera-estate 2020 ma il Covid li ha fatti slittare tant’è vero che un paio di partite il Tolfa le giocò ad Allumiere. La seconda sospensione della stagione di fatto ha consentito uno svolgimento dei lavori tranquillo, conclusosi a giugno con la consegna e gli incartamenti a posto dalla Lega Nazionale Dilettanti. Sistemati il drenaggio e l’impianto di irrigazione, la recinzione e ovviamente il manto. Ampliata la superficie di gioco così come le vie di fuga. Con l’occasione, è stata data una rinfrescata agli spogliatoi mentre l’obiettivo di Landi è quello di sostituire anche il manto del campo di calciotto attiguo a quello principale.

Quella di oggi sarà una festa a cui prenderà parte anche la Comunità Montana TolfAllumiere, attore principale dell’arrivo dell’undici perugino. Infatti la società di calcio giovanile sancisce l’affiliazione con l’Academy del Grifone umbro e la volontà, in prospettiva, è quella di stringere ulteriormente i rapporti con la formazione collinare di Promozione. Lavoro stretto fra le società e il Comune per far sì che l’inaugurazione sia una festa. Dopo l’allenamento (e dal sodalizio della Pacifica fanno sapere gli atleti saranno tutti sottoposti a tampone, nel rispetto delle norme anti-Covid) ci sarà il brindisi che si terrà al vicino Polo Culturale.