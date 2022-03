Oggi nel Lazio 8500 positivi con 12 decessi, a Roma circa 4300 contagi - Terzo Binario News

#COVID: Alessio D’Amato OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 57.896 TAMPONI, SI REGISTRANO 8.445 NUOVI CASI POSITIVI (-362), SONO 12 I DECESSI (-4), 1.120 I RICOVERATI (+10), 70 LE TERAPIE INTENSIVE ( = ) E +5.138 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 14,5%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 4.268.

QUESTO POMERIGGIO NUOVO VOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER TRASPORTARE PAZIENTI UCRAINI BISOGNOSI DI ASSISTENZA CON ARRIVO PREVISTO IN NOTTATA.

SEI BAMBINI VERRANNO PRESI IN CARICO DALL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ E UNA RAGAZZA AFFETTA DA LEUCEMIA AL POLICLINICO UMBERTO I.

UNA PAZIENTE UCRAINA DIALIZZATA E’ INVECE STATA PRESA IN CARICO DALL’OSPEDALE SANT’EUGENIO”***attivi a Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate oltre 11.900 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.* EMERGENZA UCRAINA: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.***Superata quota 13 milioni e 352 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose.***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.* Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 1.724 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 1.463 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 1.081 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 4: sono 276 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 605 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 866 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 2.430 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 755 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 1.032 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 230 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 413 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.