Oggi nel Lazio 83 positivi, 56 a Roma - Terzo Binario News

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi su oltre 5mila tamponi nel lazio (-879) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 9mila test, si registrano 83 nuovi casi positivi ( = ), 5 decessi (+3), i ricoverati sono 155 ( = ). I guariti sono 71, le terapie intensive sono 36 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 56.

** Sold out per vaccinazione in camper per comunita’ Sikh nel sud pontino. Grande successo, questa modalita’ sara’ ripetuta

** New York Times elogia in un lungo articolo la campagna vaccinale in corso e in particolare l’open night a roma nei confronti dei piu’ fragili e invisibili

** Vaccini: campagna vaccinale prosegue in coerenza con indicazioni nazionali. Oggi raggiungiamo 5,5 milioni di dosi somministrate, il 43% di popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

** Tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare trend positivo: zero decessi nelle province.

** Hub vaccinale Fiumicino, superate 200mila somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale.

** Operazione Delta, vaccino itinerante

Programma in corso di aggiornamento:

– Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: oggi san felice circeo – domani 6 luglio e il 7 luglio, terracina – 8 e 9 luglio, sperlonga – 10 e 11 luglio, gaeta – 12 e 13 luglio, formia – 14 e 15 luglio, spigno saturnia – 16 e 17 luglio, minturno scauri – 18 e 19 luglio, fondi.

– Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 4 luglio, cantalice – 7 luglio, borgorose – 8 luglio, poggio moiano (osteria nuova) – 12 luglio, castel sant’angelo – 14 luglio, poggio mirteto – 27 e 28 agosto, rieti.

– Asl Roma 4: oggi fiano romano, domani 6 luglio marina di cerveteri ponzano e sant’oreste – 7 luglio torrita, filacciano e cerveteri – 8 luglio nazzano, civitella e anguillara – 9 luglio rignano, morlupo e bracciano – 10 luglio trevignano e castelnuovo di porto – 11 luglio riano, ladispoli e marina di san nicola – 12 luglio capena, castelnuovo e santa marinella – 13 luglio campagnano e santa severa – 14 luglioformello e tolfa – 15 lugliosacrofano e allumiere – 16 luglio civitavecchia, mazzano e magliano – 17 luglio canale m., manziana

** Asl Roma 1: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

** Asl Roma 2: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

** Asl Roma 3: 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 4: 3 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

** Asl Roma 5: 10 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 6: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Nelle province si registrano 3 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella Asl di Frosinone si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registra1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.”

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.