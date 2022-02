Oggi nel Lazio 11612 positivi con 26 decessi e 13761 guariti mentre a Roma ci sono 5433 contagi - Terzo Binario News

D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 101.576 TAMPONI, SI REGISTRANO 11.612 NUOVI CASI POSITIVI (+1.052), SONO 26 I DECESSI ( = ), 2.104 I RICOVERATI (+15), 192 LE TERAPIE INTENSIVE (-4) E +13.761 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 11,4%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 5.433.

I GUARITI SUPERANO I NUOVI CASI E SI REGISTRA UN CALO DELL’INCIDENZA.

RISPETTO A STESSO GIORNO DI UNA SETTIMANA FA SONO 1.865 I CASI IN MENO. A PALESTRINA APRIRA’ UN NUOVO CENTRO VACCINALE PEDIATRICO PER LA FASCIA 5-11 ANNI.

IERI GLI OPERATORI DELLA ASL SONO ANDATI A DOMICILIO PER IL PRIMO VACCINO DI NONNA GIUSEPPINA, 107 ANNI A MARANOLA IN PROVINCIA DI LATINA. UNA DELLE VACCINATE PIU’ ANZIANE ALLA QUALE VA UN GRANDE ABBRACCIO

***SUPERATI I 12,8 MILIONI DI VACCINI COMPLESSIVI, SUPERATE LE 3,5 MILIONI DI DOSI BOOSTER EFFETTUATE. SUPERATO IL 74% DI COPERTURA CON DOSI BOOSTER DELLA POPOLAZIONE ADULTA. NELLA FASCIA PEDIATRICA 5-11 ANNI SONO OLTRE 130 MILA I BAMBINI CON PRIMA DOSE.* UNIVERSITA’ SAPIENZA – CAMPAGNA DI VACCINAZIONE STUDENTI: sono sei le giornate dedicate dall’Università la Sapienza alle vaccinazioni rivolte agli studenti fuori sede e studenti internazionali. Le somministrazioni si svolgeranno nei giorni 2, 3, 4, 9, 10, 11 febbraio 2022 presso il Presidio odontoiatrico “George Eastman”.* 3 FEBBRAIO DELLO SCORSO ANNO: 246 ricoveri in meno in area medica, 87 in meno in terapia intensiva e 23 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.* SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti. * Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. * Asl Roma 1: sono 1.845 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 2.189 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 1.399 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 1.022 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 980 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 1.214 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 2.963 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 798 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 1.231 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 270 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 664 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.