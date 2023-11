Oggi i funerali di Gaia Menga, la 13enne morta in incidente stradale a Roma • Terzo Binario News

Si terranno oggi pomeriggio alle 15 i funerali di Gaia Menga, la ragazza di 13 anni morta il 4 novembre scorso in un incidente stradale sulla via Laurentina. La cerimonia si terrà nella chiesa Don Bosco, al quartiere Tuscolano.

A renderlo noto sui social sono stati i familiari della vittima che su un post scrivono: “Ciao Gaia, meravigliosa creatura. Sei volata via troppo presto, ora cavalcherai tra le nuvole con gli angeli su un meraviglioso cavallo bianco lasciando un vuoto incolmabile tra noi. Sempre e per sempre nei nostri cuori, ciao tesoro”.

La 13enne quel giorno era in auto con la madre e un’amica della donna, alla guida: “Mi sono distratta e Gaia è morta, in auto ho già perso il mio compagno”, si è disperata Sonsirie Betti, 33 anni, al volante della Golf che si è ribaltata sulla Laurentina, una strada pericolosa, teatro di troppi incidenti e da tutti giudicata pericolosa. La donna è indagata per omicidio stradale aggravato.