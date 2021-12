Oggi e domani biblioteca chiusa a Manziana per sanificazione: un positivo fra i dipendenti comunali - Terzo Binario News

Raccolta rifiuti a Manziana: ecco le variazioni

In vista delle festività natalizie, ecco le modifiche al celandario del servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti:

– VENERDI’ 24 DICEMBRE: il servizio di raccolta porta a porta si svolgerà regolarmente ed il centro raccolta rifiuti di Via Canale sarà aperto.

– SABATO 25 DICEMBRE: il servizio di raccolta porta a porta sarà sospeso ed il ritiro delle frazioni in programma per il 25 sarà posticipato a lunedì 27 dicembre. Inoltre il centro raccolta rifiuti di Via Canale resterà chiuso.

– DOMENICA 26 DICEMBRE: il centro raccolta rifiuti di Via Canale resterà chiuso.

– VENERDI’ 31 DICEMBRE: il servizio di raccolta porta a porta si svolgerà regolarmente ed il centro raccolta rifiuti di Via Canale sarà aperto.

– SABATO 1 GENNAIO 2022: il servizio di raccolta porta a porta sarà sospeso e il ritiro delle frazioni in programma per il 1 gennaio sarà posticipato a lunedì 3 gennaio. Inoltre il centro raccolta rifiuti di Via Canale resterà chiuso.

– GIOVEDI’ 6 GENNAIO: il servizio si svolgerà regolarmente ma il centro raccolta rifiuti di Via Canale resterà chiuso.

Si informa che a causa di un caso positivo riscontrato tra i dipendenti comunali, a maggiore tutela dei lavoratori e della Cittadinanza, oggi e domani (21 e 22 dicembre 2021) gli uffici comunali e la biblioteca comunale resteranno chiusi al pubblico. Riapriranno una volta sanificati i locali.

Gli appuntamenti in programma saranno effettuati telefonicamente o, laddove non fosse possibile, saranno posticipati.

Per eventuali emergenze sarà possibile chiamare i numeri:

– 069962980 (Area Amministrativa, Anagrafe e Servizi sociali)

– 069963672 (Area Tecnica)

– 0699674026 (Area Assetto Uso e Sviluppo del Territorio)

Laddove non si riuscisse ad avere un riscontro telefonico, sarà possibile contattare gli uffici agli indirizzi email:

– info@comune.manziana.rm.it (Area Amministrativa, Anagrafe e Servizi sociali)

– llpp@comune.manziana.rm.it (Area Tecnica)

– urbanistica@comune.manziana.rm.it (Area Assetto Uso e Sviluppo del Territorio)