Oggi al PalaSorbo torna “Ladispoli, una città che sa ascoltare” • Terzo Binario News

“Qualora non troviate piu’, informazioni relative ai nostri eventi, sul sito Istituzionale Città di Ladispoli potrete seguire le nostre attivita’ di Inclusione sociale gratuite, sulla pagina Social Marco Cecchini Delegato Sordi Progetto Ladispoli una città che sa ascoltare .

Molto ancora c’e’ da fare.

Sabato 31 gennaio, presso il Palazzetto dello Sport “A. Sorbo”, si è svolto il primo evento di sport inclusivo, dedicato alla memoria del compianto maestro Giuliano Falcioni, tragicamente scomparso il 25 dicembre 2025.

Proprio nel rispetto della promessa fatta in suo ricordo, sabato 21 marzo, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, siete tutti invitati a partecipare a un nuovo appuntamento con lo sport inclusivo e accessibile, sempre presso il Palazzetto dello Sport “A. Sorbo”.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il progetto di inclusione sociale “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, ideato da Marco Cecchini e dall’assistente alla comunicazione Valentina Manca, e il progetto di autodifesa “Amazzoni”, realizzato da Cinzia Rocchi insieme al Maestro Giuliano Falcioni.

Due realtà unite per dare vita a un percorso di sport integrato, aperto a tutti e completamente gratuito”.

Marco Cecchini afferma: “Il progetto ‘Ladispoli, una città che sa ascoltare’ è un nostro dono per la città. Ogni giorno lavoriamo volontariamente per rispondere alle esigenze dei cittadini con disabilità, offrendo strumenti concreti per vivere in autonomia i servizi del territorio. Il nostro obiettivo è rendere Ladispoli sempre più inclusiva e accessibile.”

Cinzia Rocchi, referente del progetto “Amazzoni”, aggiunge:

“Con questo evento vogliamo ribadire un principio fondamentale: lo sport è di tutti e per tutti, senza eccezioni. Vogliamo offrire spazio e opportunità ai ragazzi con disabilità, affinché possano sentirsi forti, sicuri e capaci, imparando a conoscere il proprio corpo e a superare i propri limiti.”

Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa:

La Palma Centro Sportivo, Gym Ladispoli e C.S.A.I.N. – Centri Sportivi Aziendali e Industriali.

Sarà presente anche Gym Ladispoli. Il Presidente Lorenzo Agostini sottolinea:

“Nel nostro progetto di sport integrato, i ginnasti affiancano bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, attraverso percorsi, giochi di squadra e attività sportive con attrezzi della ginnastica artistica, sempre seguiti da tecnici qualificati. L’obiettivo è favorire l’integrazione e la crescita di tutti.”

Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata di sport, comunità e inclusione, dove ogni persona, con le proprie unicità, potrà sentirsi parte di qualcosa di speciale, senza alcuna discriminazione.