Oggi Affari su Ruote a Ladispoli - Terzo Binario News

Iniziativa dell’associazione animalista FareAmbiente Ladispoli

L’opportunità per tutti di poter vendere o barattare gli oggetti ancora in buono stato, inutilizzati, tenuti in casa, soffitte, garage e cantine.

Ecologico e sostenibile, un sospiro di sollievo per il nostro Pianeta! Usa la tua auto come una vetrina per mostrare, vendere o barattare gli oggetti.

Affrettati, prenota il posto nel parcheggio di via Firenze (area mercato settimanale). Info e prenotazioni 3911191668

ladispolifareambiente@gmail.com