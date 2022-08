Oggi ad Allumiere la Provaccia e il mini Palio • Terzo Binario News

Poi sarà la volta della Notte delle Contrade

Con la Provaccia e il mini Palio di oggi si entra ufficialmente nella fase più concitata ad Allumiere, quando ormai mancano poche ore alla carriera dei somari.

L’attesa è ancora più spasmodica, con la corsa che manca ormai da due anni a causa dello stop imposto dal Covid.

Dalle 19 ecco la Provaccia, ovvero la simulazione della corsa in piazza della Repubblica che serve a dare un’idea delle forze in campo e a seguire è prevista la Notte delle Contrade.

Lo scopo delle feste animate ed enogastronomiche è quello di raccogliere fondi per la corsa e per i somari «ma anche – evidenzia Tiziana Franceschini, presidente dell’AssoContrade – per cementare l’unione interna alla contrada e il senso di appartenenza attraverso cori canti e rituali propiziatori, volti a incitare i propri fantini o indirizzati alla contrada nemica». Feste che si tengono nelle piazze dei sei rioni allumieraschi ovvero Burò, Ghetto, La Bianca, Nona, Sant’Antonio e Polveriera.

La competizione di oggi prevede la Provaccia e con due batterie di Minipalio, che assegneranno il primo trofeo alla contrada che totalizzerà più punti. «La Provaccia – spiega il delegato al Palio Augusto Superchi – si chiama così proprio perché consiste in una prova, una sorta di gara di ricognizione. Ogni contrada infatti possiede tra i sei e gli otto asini, che tiene in allenamento per tutto l’anno. Per verificare se un asino può correre in Piazza lo si fa sgroppare su piste allestite dalle Contrade, che ricalcano il tracciato di piazza della Repubblica. Questo però non basta alla selezione dei somari. Infatti la Piazza vera e propria presenta aspetti che possono condizionare il rendimento degli animali, come i rumori forti o la presenza di tante persone, nonché il fatto di correre con gli altri asini».

Ecco l’ordine di partenza delle contrade per le due batterie del Minipalio di oggi: nella prima partiranno Ghetto, Nona, Sant’Antonio, Burò, Polveriera e La Bianca; nella seconda Sant’Antonio, Polveriera, Ghetto, Nona, La Bianca e Burò. Dalle 20.30 in poi via alle feste nelle sei Contrade.