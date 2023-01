Oggi ad Allumiere il progetto Dmo Etruskey • Terzo Binario News

Dalle 17 alla Camera Apostolica

“Oggi venerdì 13 dicembre ore 17.00 presso l’aula nobile del palazzo della reverenda Camera apostolica dimora storica di Allumiere è in programma la presentazione della Dmo Etruskey la quale nasce da un progetto ambizioso tra 12 comuni e più di 30 soggetti privati, con lo scopo di fare dell’Etruria Meridionale una nuova destinazione turistica, ad oggi riconosciuta anche da una Legge Regionale.

Sono due i principali obiettivi del progetto: creare un’unica identità territoriale e dare vita ad una rete di attività e di persone che sappiano lavorare in sinergia, proponendo e condividendo delle azioni strategiche ed una campagna promozionale costante, facendo leva sui fattori identificativi del nostro territorio (storia, arte, cultura, enogastronomia).

Una collaborazione tra pubblico e privato, uniti per rilanciare questo territorio ricco di bellezza e unicità e offrire al turista una esperienza unica e personalizzata.

Interverranno

Luigi Landi ( sindaco ), Duccio Galimberti (delegato al Turismo ),

Stefano Landi (Destination manager della DMO), Federica Scala (Coopculture, socio capofila della DMO)

, Daniele Cimaroli (presidente U.A. Allumiere)

, Emiliano Minnucci ( consigliere regione Lazio ) ,Luciana Giacopini (direttrice del museo civico di Allumiere), Francesca Scarin (delegata alla Cultura ).

Presenza preziosa i ragazzi del turistico dell’istituto Stendhal di Civitavecchia.

Ricominciamo il nuovo anno con lo stesso impegno con cui abbiamo lasciato il vecchio , in questi mesi abbiamo cercato di promuovere e valorizzare tutto quello che di bello offre Allumiere , attraverso le tantissime iniziative culturali, fokoristiche, sportive, enogastronomiche ed escursionistiche, grazie all’ottimo lavoro svolto in sinergia tra comune proloco Università Agraria, produttori ,commercianti e le tantissime associazioni , è stato possibile attrarre ad Allumiere tanti visitatori .

Uno dei punti su cui dobbiamo iniziare subito a lavorare è il palio delle contrade , una tradizione unica nel mondo ,per cercare di costruire un format più attraente nei giorni che precedono la corsa ,

Ce la stiamo mettendo tutta per sviluppare una Mirco economia di qualità la quale ci permetterà di restare vivi come comunità”.

Cons. comunale Duccio Galimberti