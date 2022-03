Oggi a Sorsi e Morsi l'Alberghiero di Ladispoli - Terzo Binario News

“Oggi 3 marzo tutti sintonizzati su Rai News 24. Alle 14:30, nel corso della trasmissione “Sorsi e Morsi”, andrà in onda il servizio girato nelle cucine dell’Istituto di via Federici e dedicato al progetto formativo di Cucina Mediterranea Sostenibile organizzato da APS Litorale Nord in partnership con l’Alberghiero di Ladispoli.

“Abbiamo sposato con molto entusiasmo questo progetto promosso da APS Litorale Nord per la riduzione degli sprechi alimentari, per una cucina sostenibile, regionale, “a chilometro vero” con prodotti stagionali – ha dichiarato la Prof.ssa Vincenza La Rosa, Dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero – con il progetto che punta a favorire l’adozione di comportamenti e stili di consumo responsabili e consapevoli, rispettosi dell’ambiente e della biodiversità.

Si tratta degli obiettivi che l’agenda ONU 2030 ha affidato all’istruzione per formare i cittadini globali di domani, attraverso l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile”.

“La formazione e l’informazione dei cittadini sul tema della “cultura del consumo consapevole” è di fondamentale importanza, e ancor più lo è per le giovani generazioni – ha affermato la Prof.ssa Valeria Mollo, coordinatrice del Progetto per l’Istituto Alberghiero – E’ questo il senso della nostra collaborazione con l’Associazione di Promozione sociale APS Litorale Nord.

Condividiamo la convinzione che sia necessario agire a monte, con programmi e attività di educazione al consumo, e non c’è dubbio sul fatto che tra i primi destinatari di queste iniziative ci siano proprio i giovani, i nostri studenti”. “La registrazione della trasmissione “Sorsi e morsi” nei nostri laboratori di Cucina è un’occasione preziosa, un’esperienza straordinaria che ci onora e che ha consentito di coinvolgere direttamente gli allievi dell’Istituto. La presenza della Rai conferma la rilevanza di un’iniziativa, quella promossa da APS Litorale Nord, che ha riscosso l’entusiasmo di tutti i nostri studenti”.