Oggi a Roma 6661 positivi, nel Lazio sono 12663 con 28 decessi e 10277 guariti - Terzo Binario News

La regione resta in zona gialla

D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 97.074 TAMPONI, SI REGISTRANO 12.663 NUOVI CASI POSITIVI (-804), SONO 28 I DECESSI ( = ), 2.134 I RICOVERATI (+38), 207 LE TERAPIE INTENSIVE (+4) E +10.277 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 13%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 6.661.

IL LAZIO COME PREANNUNCIATO RESTA IN ZONA GIALLA.

DOMANI RICORRONO I DUE ANNI DAI PRIMI CASI COVID IN ITALIA. LA COPPIA DI CONIUGI CINESI XIANMING LIU E YAMIN HU, FU IL PRIMO CONTACT TRACING DEL COVID. PER LA PRIMA VOLTA FU RICOSTRUITO TUTTO IL PERCORSO E L’ALBERO DEI CONTATTI.

DOPO ALCUNE ORE DAL SOPRAGGIUNGERE DEL MEZZO IN BIO-CONTENIMENTO A VIA CAVOUR FURONO ISOLATI ANCHE IL RESTO DEI TURISTI CHE STAVANO VIAGGIAVANDO IN PULLMAN VERSO CASSINO. DOPO 48H IL VIRUS FU ISOLATO NEL LABORATORIO DI VIROLOGIA DELL’ISTITUTO SPALLANZANI E MESSO A DISPOSIZIONE IL SEQUENZIAMENTO DELLA COMUNITA’ SCIENTIFICA INTERNAZIONALE.

LA COPPIA FU CURATA ALLO SPALLANZANI E SUCCESSIVAMENTE AL SAN FILIPPO NERI. NEL LORO MESSAGGIO DI SALUTO RINGRAZIARONO IL NOSTRO PAESE CHE: “TANTO DESIDERAVAMO CONOSCERE MA IL DESTINO CI HA IMPEDITO DI FARE COME SOGNAVAMO. SPERIAMO DAVVERO DI POTER AVERE UNA SECONDA OCCASIONE DI POTERLO FARE IN FUTURO. AUGURIAMO A TUTTI GLI ITALIANI DI POTER SUPERARE IL PRIMA POSSIBILE QUESTO PERIODO DIFFICILE E DI RIALZARE LO SGUARDO VERSO UN CIELO AZZURRO E UN SOLE LUIMINOSO”***SUPERATI I 12,5 MILIONI DI VACCINI COMPLESSIVI, SUPERATE LE 3,4 MILIONI DI DOSI BOOSTER EFFETTUATE. RAGGIUNTO CON TRE GIORNI DI ANTICIPO L’OBIETTIVO DEL 70% DI COPERTURA CON DOSI BOOSTER DELLA POPOLAZIONE ADULTA’***IERI SONO STATE EFFETTUATE OLTRE 51 MILA SOMMINISTRAZIONI DI VACCINO.* 2 FEBBRAIO – OPEN DAY DONNE IN GRAVIDANZA: Si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento. Tutte le info su Salutelazio.it* 28 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 324 ricoveri in meno in area medica, 82 in meno in terapia intensiva e 15 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.* SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Nel Lazio superata quota 12,5 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,4 milioni sono dosi di richiamo pari al 70% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti. *** Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. * Asl Roma 1: sono 2.473 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 2.708 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 1.480 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 563 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 1.208 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 1.330 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 2.901 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 806 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 1.148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 669 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.